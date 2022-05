Linksfraktion entscheidet über Bildung einer Doppelspitze

Teilen

Eva von Angern, Vorsitzende der Linksfraktion in Sachsen-Anhalt, spricht. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt will am Dienstag darüber entscheiden, ob sie eine Doppelspitze einrichtet. Das bestätigte Fraktionschefin Eva von Angern der Deutschen Presse-Agentur. Die Neuwahl des Fraktionsvorstands sei dann für Mitte Juni geplant.

Magdeburg - Ein Landesparteitag hatte die Fraktion im März mit einem Beschluss dazu aufgefordert, eine Doppelspitze in der Fraktion zu bilden. Seit der Landtagswahl im Juni 2021 ist von Angern alleinige Fraktionsvorsitzende, ihre Stellvertreter sind Thomas Lippmann und Christina Buchheim. Vor dem Wahltermin führte von Angern die Fraktion als Teil einer Doppelspitze mit dem früheren Gewerkschafter Lippmann.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt musste die Linke im vergangenen Jahr mit elf Prozent einen heftigen Misserfolg einstecken. Die drittgrößte Fraktion im Parlament schrumpfte von 16 auf 12 Sitze. Im Anschluss war zum Teil deutliche Kritik an der Arbeit der Landtagsfraktion aufgekommen. Von Angern wies diese zurück und forderte einen respektvollen Umgang.

Im März 2022 wollte sich die Landespartei neu aufstellen und wählte mit Janina Böttger und Stefan Gebhardt erstmals eine Doppelspitze in Sachsen-Anhalt. Gebhardt war jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurückgetreten. In einem fünfseitigen Brief hatte er die Landespartei scharf kritisiert und Gräben zwischen Fraktion und Partei beklagt. In den nächsten Monaten soll ein Co-Chef nachgewählt werden. dpa