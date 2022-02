Linksfraktion fürchtet Kürzungen bei Schulsozialarbeit

Die Linksfraktion hat im Landtag von Sachsen-Anhalt vor Stellenkürzungen im Bereich der Schulsozialarbeit gewarnt. „Machen Sie sich klar, was es für Kinder und Jugendlichen bedeutet, nach zwei Jahren Pandemiebelastungen, massivem Unterrichtsausfall jetzt auch noch die Unterstützung durch ihre gewohnte Beziehungsperson in der Schulsozialarbeit zu verlieren“, sagte Bildungsexperte Thomas Lippmann in einer Aktuellen Debatte am Freitag.

Magdeburg - Er kritisierte, dass der Finanzminister „die Taschen zuhält“ und lieber Hunderte Millionen Euro für die Tilgung von Krediten oder Fonds anstatt für Schulsozialarbeit ausgebe.

Hintergrund der Debatte sind nach Angaben der Linksfraktion veränderte Förderrichtlinien. Aktuell übernimmt die EU bei 380 Stellen in Sachsen-Anhalt 80 Prozent der Kosten - 20 Prozent trägt das Land. Ab dem neuen Schuljahr sinkt der EU-Anteil auf 60 Prozent, das Land will weiterhin 20 Prozent tragen. Die verbleibenden 20 Prozent könnten dann als Eigenanteil auf die Kommunen zukommen. Die Linksfraktion fürchtet, dass Stellen wegfallen, weil sich viele Kommunen das nicht leisten könnten.

Auch die Grünen übten Kritik. Wenn die schwarz-rot-gelbe Koalition Stellen in der Schulsozialarbeit abbauen würde, wäre das ein „Skandal“, sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Schließlich sei Sachsen-Anhalt das Land mit der höchsten Schulabbrecherquote, so Lüddemann.

Eine vollständige Kofinanzierung der EU-Mittel für zwei Jahre würde das Land etwa neun Millionen Euro zusätzlich kosten. Mehrere Abgeordnete kündigten an, das Thema in den Haushaltsberatungen noch einmal diskutieren zu wollen. Der Haushalt soll am 7. März in einer Sondersitzung des Parlaments eingebracht werden.

„Ein Stellenabbau ist nicht verantwortbar und wäre das völlig falsche Signal an Eltern, Schülerinnen und Schüler“, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Ihre Fraktion wolle sich „bei den Verhandlungen über den Landeshaushalt 2022 für eine Korrektur stark machen“. dpa