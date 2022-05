Linksfraktion lehnt Bildung einer Doppelspitze ab

Teilen

Das Logo der Partei Die Linke steht auf rotem Grund. © Peter Endig/zb/dpa/Symbolbild

Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt will keine Doppelspitze einrichten. Das teilte ein Sprecher der Fraktion am Dienstag mit. Die Wahl zur Fraktionsspitze mit nur einer Führungsperson sei ohne Gegenstimme beschlossen worden. Sie soll am 14. Juni stattfinden.

Magdeburg - Damit stellt sich die Fraktion gegen einen Beschluss des Landesparteitags im März. Die Delegierten hatten die Fraktion dazu aufgefordert, eine Doppelspitze zu bilden. Seit der Landtagswahl im Juni 2021 ist Eva von Angern alleinige Fraktionsvorsitzende, ihre Stellvertreter sind Thomas Lippmann und Christina Buchheim. Vor dem Wahltermin führte von Angern die Fraktion als Teil einer Doppelspitze mit dem früheren Gewerkschafter Lippmann.

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl war zum Teil deutliche Kritik an der Arbeit der Landtagsfraktion aufgekommen. Von Angern wies diese zurück und forderte einen respektvollen Umgang ein. Die Neuwahl der Fraktionsspitze ist bei der Linksfraktion per Satzung ein Jahr nach dem Wahltermin vorgesehen. dpa