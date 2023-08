LKA warnt Anleger vor betrügerischen Tradingplattformen

Das Landeskriminalamt von Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt warnt vor unseriösen Angeboten für Geldanlagen im Internet. „Beim geringsten Zweifel an der Seriosität der Anlage oder des Plattformbetreibers sollte die Anlage von Geld dringend unterlassen werden“, so das LKA am Freitag. Derzeit gingen Täter in fast allen sozialen Netzwerken auf Opfersuche, sie knüpften Freundschaftskontakte und präsentierten ihren luxuriösen Lebensstil.

Magdeburg - „Dazu stellen sie natürlich dar, wie sie diesen mit Geldanlagen, zum Beispiel in Kryptowerten, erreicht haben. Der Lebensstil mag stimmen, nur ist es nicht die Anlage, sondern der "Diebstahl" von Kryptowerten, der ihnen den Luxus verschafft hat.“

Die Zahlen in dem Phänomenbereich Cyber Investment Fraud haben in Sachsen-Anhalt laut LKA in den vergangenen Jahren stark zugenommen von 24 im Jahr 2018 auf 135 im Jahr 2020 auf 264 im vergangenen Jahr. Die erfasste Schadenssumme habe 2022 bei gut 13 Millionen Euro gelegen.

Ein LKA-Sprecher berichtete, dass es im Zuge aufwendiger Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Magdeburg und dem LKA gelungen sei, einen Betrag von etwa 660.000 Euro in Kryptowerten durch eine Pfändung bei einem der weltweit größten Kryptodienstleister zu sichern. Spezialisten hätten einen verdächtigen Account mittels Analysesoftware identifiziert. Ein Teil eines Geldflusses eines aus Sachsen-Anhalt stammenden Opfers habe nachvollzogen werden können. dpa