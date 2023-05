Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A2

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 2 im Jerichower Land an einem Stauende in einen anderen Lkw gekracht und tödlich verletzt worden. Der Unfall bei Burg ereignete sich am Dienstagabend in Fahrtrichtung Berlin, wie die Polizei mitteilte. Der gerammte Lkw wurde in zwei Kleintransporter geschoben, drei Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Burg - Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Die Identität des Lkw-Fahrers war zunächst unklar. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Burg-Ost ab. Bereits am Dienstagnachmittag hatten sich zwei schwere Unfälle auf der A2 im Jerichower Land ereignet. dpa