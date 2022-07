Lkw-Fahrerin erliegt schweren Verletzungen nach Unfall

Nach einem schweren Unfall auf der A2 bei Burg (Landkreis Jerichower Land) ist eine Lkw-Fahrerin am Dienstagabend im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Lostau war ein Lastwagen vor einer Baustelle in ein Stauende gefahren. Der Wagen prallte gegen einen anderen Lkw, der gegen einen dritten Laster geschoben wurde.

Burg - Die 38 Jahre alte Fahrerin und ihr 49 Jahre alter Beifahrer wurden im Führerhaus eingeklemmt. Beide kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik, wo die Fahrerin am Abend ihren schweren Verletzungen erlag. Der 57 Jahre alte Fahrer des zweiten Lasters wurde leicht verletzt.

Im Nachgang dieses Unfalls war es zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer mit seinem Transporter auf ein Stauende aufgefahren und tödlich verletzt wurde. Der Mann erkannte laut Polizei hinter der Anschlussstelle Burg-Ost die Situation zu spät. Sein Wagen prallte auf einen haltenden Lkw. Der 40-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, Rettungskräfte der Feuerwehr konnten ihn nur noch tot bergen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden drei Lkw und der Kleintransporter abgeschleppt, die Richtungsfahrbahn Hannover war für insgesamt sechs Stunden für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. dpa