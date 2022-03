Lockerungen in der Corona-Pandemie treten in Kraft

Gäste stoßen in einem Restaurant mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auch Ungeimpfte mit Corona-Tests in Restaurants, Hotels und im organisierten Sportbetrieb: Ab Freitag gelten in Sachsen-Anhalt neue Regeln. In zwei Wochen könnten noch weitere Lockerungen folgen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt treten am Freitag weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Kraft. Nach der neuen Verordnung, die die Landesregierung am Dienstag beschlossen hat, ist der Zugang zur Gastronomie und zu Beherbergungsbetrieben in Sachsen-Anhalt nicht mehr nur für Geimpfte und Genesene möglich, sondern auch für Ungeimpfte mit einem negativem Test (3G).

Außerdem sind bei überregionalen Großveranstaltungen wieder mehr Teilnehmer zugelassen: 60 Prozent der Kapazitäten im Innenbereich mit maximal 6000 Besuchern und 75 Prozent im Außenbereich mit maximal 25.000 Besuchern. Dort gilt das 2G-plus-Zugangsmodell. Auch Diskotheken und Clubs dürfen mit einem 2G-plus-Zugangsmodell öffnen. Das bedeutet: Zutritt haben Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung.

Statt 2G gilt im organisierten Sportbetrieb nun 3G. Zu den Änderungen gehört auch die Streichung der verpflichtenden Kontaktnachverfolgung, also die Erfassung von Kontaktdaten.

Vor zwei Wochen war bereits die 2G-Regel im Einzelhandel gefallen. An den Schulen soll ab Montag ebenfalls gelockert werden. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des Unterrichts soll entfallen. Außerdem werden die Tests von fünf auf drei in der Woche reduziert.

Die 16. Eindämmungsverordnung soll bis zum 19. März gelten. Gemäß der Abstimmungen von Bund und Ländern könnten dann möglicherweise weitere Lockerungsschritte folgen. dpa