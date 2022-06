Lotto-Toto fördert 40 Projekte mit 1,566 Millionen Euro

Blick auf Lottoscheine in einem Kiosk. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Lotto-Toto Sachsen-Anhalt hat 1,566 Millionen Euro Fördermittel für 40 Projekte gemeinnütziger Vereine bewilligt. Die Hälfte des Geldes gehe an Sport-Projekte wie eine neue Motoballarena in Halle und einen Kunstrasenplatz in Plötzkau, wie Lotto-Toto am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in Magdeburg mitteilte. Ein Verein in Köthen werde bei der Einzäunung eines Biathlon-Schießstandes unterstützt.

Magdeburg - Im Bereich Kultur gebe es Geld beispielsweise für den Burgtheatersommer in Roßlau und das Theaternatur-Festival auf der Waldbühne Benneckenstein im Harz. Zudem würden substanzerhaltende Maßnahmen an sechs Kirchen im Land gefördert, ein Filmprojekt des Offenen Kanals Magdeburg sowie Tierheime in Wittenberg und Wolmirstedt unterstützt.

Die Fördermittel stammen aus den Spieleinnahmen. Rund 20 Cent von jedem eingesetzten Euro kommen dem Gemeinwohl im Land zugute. In diesem Jahr hat Lotto-Toto bislang nach eigenen Angaben für insgesamt rund 150 Anträge 3,7 Millionen Euro Fördermittel vergeben. dpa