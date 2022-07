Lüddemann: 4-plus-1-Schulmodell ist „Schlag ins Gesicht“

Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüddemann, hat das geplante sogenannte 4-plus-1-Schulmodell scharf kritisiert. Es wäre eine Kapitulation vor dem Istzustand im Bildungssystem des Landes, sagte sie auf dem Landesparteitag der Grünen am Samstag in Halle. Der Versuch sei ein „Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich den Arsch aufreißen“, um das Schulsystem am Laufen zu halten.

Halle - Sachsen-Anhalts Bildungsministerium hatte unter der Woche angekündigt, an einem Dutzend Schulen ein Modell mit vier Präsenz-Unterrichtstagen pro Woche und einem Tag fürs Distanzlernen oder für praktische Tage in Unternehmen zu erproben. Grundlage sei ein Beschluss des Landtags, neue Modelle zur Unterrichtsorganisation an den Schulen zu erproben.

Die Schulen hätten sich auf eine entsprechende Ausschreibung hin gemeldet. Das Ministerium sieht das Modell aber nicht als Instrument gegen Lehrermangel. Konkret soll das 4-plus-1-Modell im neuen Schuljahr 2022/23 an zwölf Sekundar- und Gemeinschaftsschulen erprobt werden. dpa