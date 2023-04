Lutherstadt Eisleben lädt zu Frühlingswiese und Gewerbeschau

Teilen

Ein Baum blüht vor dem Riesenrad der Eisleber Frühlingswiese. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

115 Schausteller, Händler und Unternehmen präsentieren sich in den kommenden Tagen auf der traditionellen Frühlingswiese in der Lutherstadt Eisleben. Nach der Eröffnung am Freitag begeistern spektakuläre Fahrgeschäfte, eine Schlemmermeile, Handwerker, Künstler und Händler bis Montag die Besucherinnen und Besucher. Nach Angaben der Organisatoren ist das zentrale Festgelände mehr als 30 Hektar groß.

Eisleben - Für den Volksfestcharakter wollen in diesem Jahr auch sechs Fahrgeschäfte sorgen, die erstmals anlässlich der Frühlingswiese aufgebaut werden.

Ein Höhepunkt ist den Angaben zufolge eine Holzfäller-Meisterschaft am Freitag und Samstag. Die Teilnehmer der Mansfelder Meisterschaften der Waldarbeiter wollen in fünf Disziplinen gegeneinander antreten, hieß es. Rundflüge mit dem Hubschrauber und ein Musikfeuerwerk am Sonntagabend stünden ebenfalls auf dem Programm. Die Gewerbebeschau „Reforma“ biete 25 Ausstellern eine Bühne, etwa Handwerkern, Dienstleistungsbetrieben und Verbänden.

Die Frühlingswiese hat sich in den vergangenen Jahren als „kleine Schwester“ der Eisleber Wiese etabliert. Dieses größte Volksfest in Mitteldeutschland findet immer im September statt und lockt rund 450.000 Menschen an. dpa