Männel kann sich weitere Jahre bei Erzgebirge Aue vorstellen

Martin Männel hält die Hand hoch. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Torhüter Martin Männel liebäugelt mit einem Verbleib beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue auch über sein Vertragsende 2024 hinaus. Dem „Kicker“ (Montag) sagte der 34-Jährige, Grundlage dafür seien seine Leistung und die Gesundheit. „Ich bin mir sehr sicher, dass es von der Leistung her passen wird. Aber ich war jetzt zweimal länger verletzt.

Aue - Da müssen wir alle schauen. Wir haben uns deshalb erst einmal bewusst für 2024 entschieden. Alles andere wird sich zeigen. Wenn ich Leistung bringe, dem Team helfen kann und gesund bleibe, ist alles möglich“, sagte Männel. Der Kapitän ist seit 2008 im Erzgebirge und hatte erst kürzlich seinen Kontrakt bis 2024 verlängert.

Der von der U20 des FC Energie Cottbus nach Aue gekommene Torhüter kann sich auch vorstellen nach der Karriere im Verein eine Position zu begleiten. „Das erste lose Gespräch gab es diesbezüglich auch schon. Doch das ist alles noch Zukunftsmusik, was das betrifft. Noch will ich, so lange es eben möglich ist, für den Verein im Tor stehen und Erfolge feiern“, sagte der studierte Journalist, der neben seiner Profi-Laufbahn mit seiner Frau ein Unternehmen für Mähroboter betreibt. dpa