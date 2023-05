Magdeburg bleibt Zweitligist: 2:2 gegen Nürnberg

Magdeburgs Mohammed El Hankouri jubelt nach seinem Führungstreffer zum 1:0. © Swen Pförtner/dpa

Der 1. FC Magdeburg hat drei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Dabei reichte den Elbestädtern am Ende ein 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Bundesliga den Klassenverbleib sicher. Gegen den 1. FC Nürnberg kam der FCM am Freitagabend zu einem 2:2 (1:0) und kann mit nun 40 Punkten nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen. Jannes Horn (34., Eigentor) und Jason Ceka (68.) trafen vor 26.305 Zuschauern für die Elbestädter, Felix Lohkemper (54., 81.) glich für die Gäste aus.

Die Partie gegen Nürnberg illustrierte ein wenig den gesamten Saisonverlauf der Magdeburger. Ein anspruchsvolles Spielkonzept mit viel Kurzpass, aber wenig Durchschlagskraft, garniert mit individuellen Fehlern, hatte den FCM kompliziert in das Spieljahr starten lassen. Doch das Team von Christian Titz entwickelte sich und auch gegen Nürnberg halfen ein Standard und ein Eigentor, Schwächen zu überdecken. Unter Druck geriet Magdeburg wie so oft in der Saison in Schwierigkeiten, wehrte sich nach Kräften und kassierte am Ende noch einen bitteren Gegentreffer.

Kurioserweise mussten beide Teams auf ihren Stammtorwart verzichten: Tim Boss ersetzte Dominik Reimann beim FCM, Carl Klaus den verletzten Peter Vindahl bei den Gästen aus Franken. Magdeburgs Titz brachte zudem zunächst Cristiano Piccini in der Innenverteidigung für den angeschlagenen Jamie Lawrence.

Die Gäste agierten anfangs aus einer Konterstellung und kamen auch einige Male zu gefährlichen Situationen, sodass Titz in der Defensive früh nachjustieren musste. Offensiv arbeitete sich Magdeburg langsam in die Partie, ein Distanzschuss von Piccini (12.) sorgte für erste Torgefahr. Keine der Mannschaften schaffte aber längere Druckphasen, Magdeburgs Kurzpass-Spiel kam zwar öfter in den Strafraum, dort fehlte aber ein Angreifer mit Abschlussqualitäten. Nürnberg half allerdings nach: Nach einem FCM-Freistoß köpfte Horn (34.) den Ball ins eigene Netz. Im Anschluss war Nürnberg zwar aktiver, doch bis auf einen harmlosen Abschluss von Kwadwo Duah (43.) sprang nichts heraus.

Der Club kam mit viel Schwung aus der Pause, lief die Magdeburger nun aggressiver an und kam zu Gelegenheiten. Eine verunglückte Eingabe von Mats Möller Daehli klärte Boss mit dem Fuß (52.), der Ex-Magdeburger Lohkemper köpfte kurz darauf (54.) nach Daehli-Flanke den Ausgleich. Der Ausgleich beflügelte die Gäste, Leon Bell Bell (59.) klärte in höchster Not vor dem einschussbereiten Duah. Titz wechselte den kopfballstarken Lawrence und Stürmer Moritz Kwarteng ein, Magdeburg stabilisierte sich und Ceka brachte die Gastgeber wieder in Front. Die Schlusspointe setzte allerdings erneut Lohkemper nach einem Konter der Gäste. dpa