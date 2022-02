Magdeburg erreicht Pokal-Final-Four: 34:26 gegen GWD Minden

Magdeburgs Spieler klatschen. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Der SC Magdeburg hat im DHB-Pokal ungefährdet das Final Four in Hamburg erreicht. Gegen Ligakonkurrent GWD Minden siegten die Grün-Roten im ersten Spiel des Jahres vor 2058 Zuschauern mit 34:26 (18:11). Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits mit neun Toren, für Minden waren Tomas Urban und Jan Grebenc mit je sechs Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg - Beide Teams brauchten, um sich ins Spiel zu arbeiten, produzierten zu Beginn viele Fehler. Schließlich setzte sich der SCM erstmals auf zwei Treffer ab (5:3/12.). Die GWD zog sofort die Auszeit, doch der SCM baute den Vorsprung auf fünf Tore aus (9:4/18.). Der SCM fand immer mehr zu seinem Spiel und hatte zur Pause bereits eine beruhigende Führung.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Elbestädter ihren Vorsprung rasch auf zehn Treffer (23:13/38.). GWD-Trainer Frank Carstens stellte in einer Auszeit auf eine etwas offensivere Deckung um und die Gäste verkürzten (26:19/45.). Zu mehr als einem Zwischenhoch reichte es jedoch nicht, der SCM war einfach zu stark. Schon am Mittwoch empfängt der SCM die Mindener erneut - diesmal in der Liga. dpa