Magdeburg im Pokal-Viertelfinale: 43:31 gegen Bergischen HC

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Handballmeister SC Magdeburg steht im Viertelfinale des DHB-Pokals. Im Achtelfinale gegen Ligakonkurrent Bergischer HC gab es vor 4561 Zuschauern ein nie gefährdetes 43:31 (22:16). Bester Magdeburger Schütze war Kreisläufer Magnus Saugstrup mit zehn Treffern. Das Viertelfinale wird am Freitag, 23. Dezember, ausgelost.

Magdeburg - Die Abwehrreihen dominierten die Anfangsminuten, doch der SCM lag zumeist knapp in Führung. Nach knapp zehn Minuten kam der Magdeburger Angriff dann besser zur Geltung, auch weil der BHC zu oft Angriffe vergab. Magdeburg setzte sich so auf vier Treffer ab (11:7/15.). SCM-Trainer Bennet Wiegert schonte nun phasenweise einige Leistungsträger, doch der Abstand wuchs bis zur Pause weiter an.

Auch nach dem Wechsel blieben die Kräfteverhältnisse klar. Der SCM - nun wieder in Top-Besetzung - erspielte sich Lösungen, die Gäste arbeiteten sich an der Magdeburger Abwehr ab. So wuchs der Abstand langsam, aber stetig an, bis die Partie beim 30:23 (45.) praktisch entschieden war. Der SCM empfängt am 26. Dezember noch FrischAuf Göppingen zum Bundesligaduell, bevor es in die WM-Pause geht. dpa