Magdeburger Domfestspiele: Loriot und Open-Air-Disco

Der Magdeburger Dom. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Magdeburger Domfestspiele werden in diesem Jahr mit einem Konzert der Künstler Konstantin Wecker und Jo Barnikel eröffnet. Das teilten die Veranstalter am Dienstag im Magdeburger Dom mit. Die 14. Ausgabe der Festspielreihe rund um das Wahrzeichen der Landeshauptstadt findet in diesem Jahr vom 17. bis zum 22. Mai mit Konzerten, Vorstellungen und einem Gottesdienst statt.

Magdeburg - Das Programm ist vielfältig. So ist ein Akkordeon-Konzert geplant. Zudem wollen ein Kammerorchester und ein Zupforchester auftreten. Der neue Magdeburger Kammerchor will mit einem A-Capella-Programm begeistern. Am 21. Mai liest Schauspieler Johann von Bülow, ein entfernter Verwandte des berühmten „Loriot“, Werke von Loriot vor.

Premiere feiert in diesem Jahr eine sogenannte „Silent Disco“: Bei diesem Open-Air-Event auf dem Domplatz haben die Gäste Funkkopfhörer auf und können sich ihre Musikrichtung zwischen Rock, Pop und Elektromusik selbst aussuchen.

5000 Eintrittskarten gibt es dieses Jahr. Die Domfestspiele werden von Sponsoren und über Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert. Kultur könne den Menschen ein Stück Zuversicht geben, hieß es mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine. dpa