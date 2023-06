Magdeburger Wasserwacht des DRK bekommt neues Rettungsboot

Die Helferinnen und Helfer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Magdeburg sind künftig für Einsätze und Notfälle noch besser aufgestellt. Ein neues Rettungsboot und der passende Trailer für den Transport seien seit Samstag im Dienst, teilte der DRK-Landesverband in Magdeburg mit. Es seien insgesamt 80.000 Euro in die neue Einsatztechnik investiert worden, hieß es.

Magdeburg - In dem knapp sieben Meter langen Schlauchboot haben den Angaben zufolge vier Personen Platz - die Bootsführerbesatzung und das Dienstpersonal. Auf einer großen Liegefläche sei eine optimale Erstversorgung möglich, die zudem sicher sei. Die neue Technik konnte laut DRK dank Sponsoren beschafft werden.

Die Wasserwacht ist den Angaben zufolge in 18 Mitgliedsverbänden des Landesverbands aktiv. Mehr als 2800 ehrenamtliche Mitglieder engagieren sich in der Wasserwacht, davon rund 1300 Kinder und Jugendliche. Unter dem Dach des DRK-Landesverbandes Sachsen-Anhalt sind 20 Mitgliedsverbände mit mehr als 6700 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 6100 Ehrenamtlichen vereint. dpa