Mann ersticht Kontrahenten im Streit

Bei einem Streit in Klein Wanzleben (Landkreis Börde) soll ein Mann einen 42-jährigen Kontrahenten erstochen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter nach einer Fahndung festgenommen werden. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl, der 36-jährige Deutsche sitzt nun vorläufig im Gefängnis. Er war nach der Tat am Freitagabend zunächst geflohen.

Klein Wanzleben - Die Ursache für den Streit der beiden Männer ist noch unklar. Der Ältere habe den jüngeren Mann zunächst körperlich attackiert. Daraufhin solle der 36-Jährige mit einem Messer auf den 42-Jährigen eingestochen haben, berichtete die Polizei. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. dpa