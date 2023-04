Mann in Merseburg beraubt und geschlagen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist in Merseburg (Saalekreis) von einer Gruppe geschlagen und ausgeraubt worden. Der 36-Jährige ging am späten Mittwochabend mit seinem Hund Gassi, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Hinteren Gotthardteich kamen ihm vier Menschen entgegen.

Merseburg - Sie blendeten den Mann mit einer Lampe, schlugen ihn und hielten ihn fest. Außerdem fragten sie nach Bargeld und erbeuteten den Rucksack des 36-Jährigen, indem ein Apple MacBook war. Der Geschädigte flüchtete daraufhin und versteckte sich. Später rief er bei Bekannten die Polizei. Er erlitt keine Verletzungen. Eine Suche der Polizei erlief erfolglos. Sie ermittelt wegen Raubes. dpa