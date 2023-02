Mann stirbt in Halle nach Unfall mit Betonmischer

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall mit einem Betonmischer ist ein Mann in Halle gestorben. Der Mann sei angefahren und dabei verletzt worden, hieß es von der Polizei kurz nach dem Vorfall am Dienstagvormittag. Wie es zu dem Unfall in der Ludwig-Wucherer-Straße kam, soll nun ermittelt werden.

Halle - Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort versuchten die Mediziner nach Polizeiangaben, das Unfallopfer zu reanimieren. Kurz darauf starb der Mann. Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Straßenverkehr in Richtung Steintor gesperrt.

Bereits am Vortag war eine Frau von einem Lkw in Halle schwer verletzt worden. Die 21-Jährige war auf dem Rosenmontagsumzug von einem Mottowagen erfasst worden. Sie ist nach Polizeiangaben weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. dpa