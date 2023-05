Mars-Installation leuchtet in Halle: Deutscher Tourauftakt

Teilen

Am Planetarium und in der Moritzkirche Halle wird demnächst eine riesige Mars-Installation leuchten. Von diesem Samstag an bis zum 26. Mai wird die sieben Meter große Darstellung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023 zu sehen sein, teilte das Stadtmarketing Halle am Dienstag mit. Die Mars-Installation des britischen Künstlers Luke Jerram zeige die Marsoberfläche nach Originalfotografien der Nasa maßstabsgetreu 1:

Halle - 1 Million.

Die Wanderausstellung „Mars findet Stadt“ des halleschen Vereins science2public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation toure durch insgesamt neun deutsche Städte: Bis Ende Oktober stehen nach Halle Siegen, Karlsruhe, Bochum, Regensburg, Oldenburg, Bremen, Potsdam und Bielefeld auf dem Programm. Dazu sind diverse Veranstaltungen wie Vorträge, Schulprojektwochen und Familientage geplant. dpa