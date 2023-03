MBC-Profi Martin Breunig vor 1500. Bundesliga-Punkt

Oldenburgs Martin Breunig spielt den Ball. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Basketball-Bundesligist Syntainic MBC hat im Bundesliga-Heimspiel gegen die Seawolves Rostock am Samstag (18.00 Uhr) nur einen kleinen Kader zusammen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, stehen Trainer Igor Jovovic lediglich zehn Spieler zur Verfügung. Mario Ihring fehlt weiterhin verletzungsbedingt, alle vier Doppellizenzspieler werden Kooperationspartner BSW Sixers für dessen Spiel in der ProB beim SC Rist Wedel zur Verfügung gestellt.

Weißenfels - Im ersten Pflichtspiel beider Vereine gegeneinander in Weißenfels werden die Augen der Zuschauer besonders auf Martin Breunig gerichtet sein. Ihm fehlt nur noch ein Korb, um 1500 Punkte in seiner Bundesliga-Karriere erzielt zu haben. dpa