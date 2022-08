Mehr als 200 Absolventen an der Fachhochschule Polizei

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/ZB

86 Frauen und 122 Männer haben ihre Ausbildung oder ihr Studium an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben absolviert. Sie verstärkten ab September die Reihen der Landespolizei, teilte das Innenministerium zur Zeugnisvergabe am Mittwoch mit. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte: „Sachsen-Anhalts Landespolizei kann sich über neue und gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen freuen.

Aschersleben - Damit setzen wir den Personalaufwuchs in der Landespolizei spürbar fort.“

Im Frühjahr 2022 hatten bereits rund 180 Absolventen ihre Zeugnisse an der Fachhochschule der Polizei erhalten. Mit den jetzigen Absolventen steigt die Gesamtzahl für dieses Jahr auf rund 390.

Am Donnerstag werden neue Polizeianwärterinnen und -anwärter ernannt. „Unser Ziel war es, in diesem Jahr 440 Nachwuchskräfte für eine Polizeikarriere zu gewinnen“, so die Innenministerin. „Dieses Ziel werden wir nicht nur erreichen, sondern voraussichtlich sogar leicht übertreffen.“ Für die rund 440 Plätze im laufenden Jahr haben sich den Angaben zufolge gut 2500 Männer und Frauen beworben. 2021 seien 360 Polizeianwärterinnen und -anwärter eingestellt worden. dpa