Mehr als 2500 ukrainische Schüler und 112 Lehrkräfte

An den Schulen in Sachsen-Anhalt sind inzwischen mehr als 2500 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen worden. Es wurden 76 Ankunftsklassen an 69 Standorten für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen gebildet, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Magdeburg mitteilte. Zudem besuchen viele Schüler die Regelklassen.

Magdeburg - Die Zahlen bilden die Realität nicht komplett ab, weil nicht alle Schulen wöchentlich die Schülerzahlen melden. Zudem seien die ukrainischen Schüler an den freien Schulen im Land nicht erfasst, sagte der Sprecher weiter. Im Land seien bislang etwa 6140 schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen worden.

Parallel sucht das Land weiter nach Lehrkräften für die ukrainischen Schüler. Dem Sprecher zufolge sind bislang 112 ukrainische Lehrerinnen im Schuldienst des Landes angekommen. 338 weitere Interessensbekundungen lägen vor. Neben den Lehrkräften, die Unterricht auf Ukrainisch erteilen, sucht das Land Fachkräfte für Deutsch als Zielsprache, die den Kindern Deutsch beibringen. Bislang gebe es 33 Zusagen, 18 dieser DaZ-Lehrkräfte seien schon im Dienst. 150 dieser Stellen könnten besetzt werden. dpa