Mehr als 300 Heuballen brennen im Saalekreis

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Im Saalekreis sind mehr als 300 Heuballen in Flammen aufgegangen. Bei dem Feuer am Freitag im Schkopauer Ortsteil Kollenbey sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Die Feuerwehr habe das kontrollierte Abbrennen der aufgestapelten Ballen überwacht. Nun werde zur Brandursache ermittelt. Vor Ort seien zwei Kinder angetroffen worden, hieß es.

Schkopau - Sie wurden laut Polizei den Eltern übergeben. Ob sie etwas mit dem Feuer zu tun haben, müsse ermittelt werden. dpa