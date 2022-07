Mehr Azubis im Handwerk - Kammer: Reicht nicht

In Sachsen-Anhalt haben sich in diesem Jahr mehr junge Menschen für eine Lehre im Handwerk entschieden. Rund 920 Auszubildende beginnen am 1. August in den Betrieben im Norden Sachsen-Anhalts eine Berufsausbildung. Das sind gut zehn Prozent mehr als vor einem Jahr und in etwa so viele Azubis wie am 1. August 2019. „Das Vor-Corona-Niveau rückt in Sichtweite“, sagte Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, am Dienstag.

Magdeburg/Halle - Knapp 870 neue Ausbildungsverträge wurden indes im Süden Sachsen-Anhalts geschlossen, wie die Handwerkskammer Halle mitteilte. Das waren rund 4,5 Prozent mehr als zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2021.

Die Suche nach künftigen Fachkräften gehe aber weiter. Der Magdeburger Kammerpräsident Mauer forderte eine Bildungswende. Demnach müsse die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung Realität werden. Es gelte, mehr junge Menschen für eine duale Ausbildung zu gewinnen. Hintergrund ist, dass sich Schulabgänger eher für ein Studium statt für eine Berufsausbildung entscheiden. Unterdessen rechnen die Kammern damit, dass in den kommenden Wochen weitere Schulabgänger einen Ausbildungsvertrag unterschreiben werden. dpa