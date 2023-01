Mehr berufstätige ausländische Ärzte: Plus zuletzt geringer

Teilen

Ein Stethoskop liegt auf dem Tisch in einem Untersuchungszimmer. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt arbeiten immer mehr ausländische Ärzte. Ihre Zahl ist 2022 aber weniger stark angestiegen als in den Vorjahren, wie aus einer Statistik der Ärztekammer Sachsen-Anhalt hervorgeht. Demnach gab es im vergangenen Jahr 1580 berufstätige ausländische Ärzte und damit 55 mehr als noch ein Jahr zuvor. Von 2020 bis 2021 hatte es noch ein Plus von rund 100 Medizinern gegeben, in den drei Jahren zuvor Zuwächse um 62 bis 85.

Magdeburg - Von den 1580 ausländischen Ärzten waren im vergangenen Jahr 1350 im stationären Bereich tätig, wie es weiter hieß. Gut 210 arbeiteten in Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren, für knapp 20 wurden sonstige ärztliche Tätigkeiten angegeben. Zusammen mit rund 90 Medizinern ohne ärztliche Tätigkeit gab es laut Ärztekammer 1671 ausländische Ärzte in Sachsen-Anhalt. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Ärzte im Land lag bei gut zwölf Prozent, fünf Jahre zuvor waren es noch zehn Prozent gewesen. dpa