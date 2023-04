Mehr kleine Schwimmer: 866 Schwimmabzeichen im Land

Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Mehr Kinder als in den Corona-Jahren haben im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt Schwimmen gelernt. 2022 seien insgesamt 866 Schwimmabzeichen in Sachsen-Anhalt abgenommen worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. 2021 waren es demnach 704. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es noch 959.

Bad Nenndorf/Magdeburg - Bundesweit liege das Ausbildungsergebnis um knapp 14 Prozent unter dem von 2019. Die Lebensretter verwiesen auch auf eine im Januar veröffentlichte Forsa-Umfrage - demnach kann jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland nicht schwimmen. Fünf Jahre zuvor habe der Anteil der kleinen Nichtschwimmer noch bei zehn Prozent gelegen. dpa