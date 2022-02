Mehr Menschen kommen nach Sachsen-Anhalt zum Arbeiten

Wolken ziehen über ein Schild der Agentur für Arbeit. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern kommen zur Arbeit nach Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Einpendler, die ihren Wohnort in einem anderen Bundesland und ihren Arbeitsplatz in Sachsen-Anhalt haben, lag im vergangenen Juni bei knapp 73.000 Beschäftigten, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mitteilte.

Halle - Im Sommer 2020 waren es noch etwa 69.000. Die Zahl war in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Allerdings ist die Zahl derer, die von Sachsen-Anhalt aus in andere Bundesländer zur Arbeit fahren, nach wie vor wesentlich höher: Fast 141.000 Sachsen-Anhalter hatten 2021 einen Arbeitsplatz in einem anderen Bundesland. Das waren etwa 150 weniger als im Vorjahr. Die meisten Auspendler arbeiteten diesen Angaben zufolge in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die wenigsten arbeiteten im Saarland.

In der umgekehrten Richtung zeigte sich ein ähnliches Bild: Die meisten Einpendler kommen aus Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Brandenburg und Berlin. Die wenigsten kamen aus Bremen.

„Sachsen-Anhalt wird als Arbeitsort immer attraktiver. Das liegt auch an den besseren Jobchancen im Land“, kommentierte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion. Die Zahl der Auspendler werde in Zukunft voraussichtlich weiter zurückgehen, weil der Fachkräftebedarf in Sachsen-Anhalt weiter steigen dürfte. Dafür müssten sich Löhne und Karrieremöglichkeiten im Land weiter positiv entwickeln. dpa