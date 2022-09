Mehr Nachwuchsjuristen und etwas mehr Prädikatsexamen

In Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr 112 Frauen und Männer das zweite juristische Staatsexamen absolviert und damit ihre juristische Ausbildung abgeschlossen. Das sind 22 mehr als noch im Vorjahr, wie das Justizministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. 21,4 Prozent (2021: 18,9 Prozent) schafften ein Prädikatsexamen mit den Noten „vollbefriedigend“, „gut“ oder „sehr gut“.

Magdeburg - Rund 16 Prozent der Kandidaten hätten die zweite juristische Staatsprüfung nicht bestanden.

„Die Justiz Sachsen-Anhalt unterbreitet allen geeigneten Volljuristinnen und Volljuristen ein Einstellungsangebot“, erklärte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU). Gebraucht würden Richter, Staatsanwälte, Notarassessoren und Verwaltungsjuristen. „Allein für die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt sollen jährlich mindestens 40 Juristinnen und Juristen neu eingestellt werden“, sagte Weidinger, die im Ministerium Nachwuchsjuristen empfing. dpa