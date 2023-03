Mehr Nachwuchsjuristen und mehr Prädikatsexamen

Ein Referendar sitzt im Landgericht vor einem Textband „Deutsche Gesetze“. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt haben im ersten Prüfungsdurchgang des Jahres 62 Frauen und Männer das zweite juristische Staatsexamen absolviert und damit ihre juristische Ausbildung abgeschlossen. Das sind 13 mehr als im ersten Durchlauf des Vorjahres, wie das Justizministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. 74 Kandidaten hatten in diesem Jahr bisher an den Prüfungen teilgenommen.

Magdeburg - Pro Jahr finden laut Ministerium zwei Prüfungsdurchläufe für das zweite Staatsexamen statt. Im vergangenen Jahr absolvierten insgesamt 112 Frauen und Männer das Examen. 2021 waren es nach Angaben des Justizministeriums 90 Absolventen.

Nach Angaben des Ministeriums sind in diesem Jahr auch überdurchschnittlich viele Bestnoten erreicht worden. Zwölf Absolventen hätten demnach die Juristenausbildung sogar mit einem Prädikatsexamen beendet. Als Prädikatsexamen gilt bei Juristen ein Abschluss mit den Noten „vollbefriedigend“, „gut“ und „sehr gut“. Die besten drei Absolventen schlossen mit „gut“ ab. Diese Note schaffen im Bundesdurchschnitt nur etwa zwei Prozent aller Absolventen, wie der Sprecher erklärte.

„Ich bin stolz darauf, dass wir in Sachsen-Anhalt so hervorragende Absolventinnen und Absolventen haben“, sagte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU). Besonders erfreulich sei das rege Interesse an einer Karriere in der Justiz Sachsen-Anhalts. „Wir werden jedem geeigneten Bewerber ein Einstellungsangebot machen.“ dpa