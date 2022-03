Mehr ökologisch erzeugte Eier aus Sachsen-Anhalt

Anhand eines Aufdrucks können Verbraucher die Herkunft der Hühnereier sowie die Haltung der Hühner nachvollziehen. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Passend zu Ostern steigt naturgemäß die Nachfrage nach Eiern. Vor allem Bio-Eier werden offenbar immer beliebter. Die Höfe in Sachsen-Anhalt reagieren.

Halle/Blankenburg - Insbesondere zur Osterzeit sind Eier eine gefragte Ware. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt mehr Eier aus ökologischer Erzeugung produziert als in den Jahren zuvor. Rund 69 Millionen Bio-Eier waren es 2021, wie aus Daten des Statistischen Landesamts in Halle hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von rund zehn Prozent aller landesweit erzeugten Eier. In allen anderen Haltungsformen ist die Produktion zwar ebenfalls gestiegen, aber gemessen an der Gesamterzeugung der Eier prozentual zurückgegangen. Bundesweit stammen inzwischen 13 Prozent der Eier von Hennen aus ökologischer Haltung.

Seit Jahren produzieren die Höfe mehr Bio-Eier - mit Ausnahme des ersten Corona-Jahres. 2020 wurden mit rund 58 Millionen Eiern knapp 3 Millionen Eier weniger ökologisch erzeugt als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Anteil an der Gesamtproduktion ging in dem Jahr auf 8,7 Prozent zurück. 2019 lag der Anteil bei einem vorübergehenden Hoch von fast elf Prozent.

Es seien aufgrund der Nachfrage in den vergangenen Jahren viele neue Bioställe dazu gekommen, sagte Hühnerhalter Michael Häge aus Blankenburg im Harz. „Die Nachfrage nach Bio-Eiern wächst jährlich, das ist Fakt.“ Die Frage sei allerdings immer ob die Nachfrage oder die Produktion schneller sei. Auf seinem Hühnerhof werden täglich rund 10.000 Bio-Eier produziert. Dafür sind etwa 12.000 Hühner auf dem acht Hektar großen Areal in insgesamt zwei Hallen und vier Ställen untergebracht.

Eine große Herausforderung ist für die Öko-Betriebe derzeit die Futtersituation. Durch die EU-Richtlinien seit diesem Jahr ist eine hundertprozentige Bio-Fütterung für Bio-Geflügel verpflichtend. Zuvor durften die ökologischen Erzeuger bis zu fünf Prozent konventionelle Eiweißkomponenten hinzufüttern. Die Nachfrage nach biologischem Eiweiß für das Futter steigt also - vor allem nach Soja. „Soja wächst hier halt einfach nicht so gut“, sagte Hühnerhalter Häge. An der Stelle spüre man Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, da dort viel Soja angebaut werde. Große Sorgen mach sich Häge aber noch nicht.

Die meisten Eier aus Sachsen-Anhalt stammen nach wie vor aus Bodenhaltung - voriges Jahr waren es rund 67 Prozent der Eier (gut 460 Millionen Stück). Bundesweit kamen mit knapp 62 Prozent der Eier etwas weniger aus dieser Haltungsform. Die Statistiker in Sachsen-Anhalt erfassen für die Auswertung Betriebe mit mindestens 3000 Legehennenplätzen. dpa