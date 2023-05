Mehr Raps, weniger Getreide auf den Anbauflächen

Raps blüht auf einem Feld. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf den Anbauflächen in Sachsen-Anhalt wird in diesem Jahr mehr Raps und weniger Getreide angebaut. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Demnach stieg die Anbaufläche für Winterraps in diesem Jahr um mehr als zwölf Prozent auf 143.500 Hektar. Sachsen-Anhalt liegt damit bundesweit auf dem zweiten Platz beim Rapsanbau.

Magdeburg - Bei Winterweizen, Sommergerste und Hafer ist die Anbaufläche den Daten des Statistischen Landesamtes zufolge zwischen 9 und 36 Prozent zurückgegangen. Seit 2019 steigt die Anbaufläche für Raps in Deutschland nach einem Einbruch jährlich wieder an. dpa