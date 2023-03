Mehr Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt

Teilen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in Sachsen-Anhalt gestiegen. Im derzeitigen Schuljahr 2022/2023 werden 258.800 Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens unterrichtet. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Das seien 2,9 Prozent mehr als im Schuljahr zuvor.

Wiesbaden/Magdeburg - Bundesweit besuchten rund 11,1 Millionen Schülerinnen und Schüler allgemeinbildende und berufliche Schulen sowie Schulen des Gesundheitswesens. Damit stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich den Angaben zufolge um den ersten Anstieg seit dem Schuljahr 2016/17.

Grund dürfte vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, der viele Menschen zur Flucht zwang. Exakte Angaben dazu lägen noch nicht vor, da die genaue Staatsangehörigkeit bei vorläufigen Ergebnissen nicht erfasst werde, teilte das Bundesamt mit. dpa