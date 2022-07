Mehr Tourismus: Investition in Saale-Anlegestellen

Um den Tourismus entlang der Saale ausbauen und attraktiver gestalten zu können, will der Salzlandkreis sieben neue Anlegestellen für Fortbewegungsmittel wie Hausboote oder Kanus an dem Fluss bauen. Diese sollen auf dem Abschnitt zwischen Calbe und Könnern in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden entstehen, hieß es am Freitag aus der Kreisverwaltung in Bernburg.

Calbe/Könnern - Der Baubeginn ist für Herbst 2023 geplant. Vorausgesetzt, die beantragten 2,7 Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ würden bewilligt, hieß es. Geplant sei, die neuen Anlegestellen ab Frühjahr 2024 in Betrieb zu nehmen. Ein ähnliches Projekt läuft den Angaben zufolge bereits für die Bode.

Neue Bootsanlegestellen entlang der Saale sollen in Calbe, Nienburg, Bernburg, Gröna, Groß Wirschleben, Alsleben und an der Georgsburg in Könnern entstehen. Die Steglänge richte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, hieß es. Für die Bauvorhaben werde sich eng mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg sowie mit der unteren Wasserbehörde des Salzlandkreises abgestimmt. dpa