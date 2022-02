Mehr Wasser in Harzflüssen: Viel Schnee auf dem Brocken

Blick auf überflutete Wiesen nach anhaltenden Regenschauern. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB

In einigen Flüssen im Harz steigen die Wasserstände weiter leicht an. Betroffen sei vor allem das Flussgebiet der Bode mit ihren Nebenflüssen wie der Ilse, teilte das Landesamt für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft am Montag mit. Grund für den Anstieg seien die Niederschläge der vergangenen Tage und das Tauwetter. Am Pegel Ilsenburg (Landkreis Harz) werde damit gerechnet, dass die Hochwasser-Alarmstufe eins für die Ilse erreicht werden könnte.

Schierke/Magdeburg - Es ist die niedrigste von insgesamt vier Alarmstufen.

Unterdessen zeigt sich nach Schneefällen hoch oben im Harz der Brocken weiter ganz in Weiß. Bedingt durch kräftigen Wind kam es zu meterhohen Schneewehen. Im Wettlauf mit der Zeit waren Arbeiter im Einsatz, um die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen vom Schnee zu befreien. Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen endeten die Fahrten der Brockenbahn bereits in Schierke, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilte. Dennoch machten sich einige Wanderer bei schlechter Sicht zu Fuß auf den Weg bis hoch zum Brockengipfel. dpa