Mehrere schwere Motorradunfälle zu Himmelfahrt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Der Himmelfahrtstag wird von Motorradfahrern gern für eine Ausfahrt genutzt. An diesem Feiertag kam es jedoch auf Sachsen-Anhalts Straßen gleich zu mehreren schweren Unfällen.

Magdeburg - Am Himmelfahrtstag hat es gleich mehrere schwere Motorradunfälle auf Sachsen-Anhalts Straßen gegeben. Ein Motorradfahrer starb, mindestens drei weitere verletzten sich schwer, wie die Polizei Magdeburg am Freitag mitteilte. Dabei ereigneten sich drei der vier Unfälle im Landkreis Harz. Der vierte Unfall geschah im Salzlandkreis: Dort prallte ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad nahe Schönebeck gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Er war aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Im Harz kollidierte am Donnerstagnachmittag ein Pkw mit einer Motorradkolonne. Der 80 Jahre alte Pkw-Fahrer hatte die entgegenkommenden Motorradfahrer beim links abbiegen übersehen. Während der erste Fahrer in der Kolonne noch ausweichen konnte, prallte der 32 Jahre alte zweite Motorradfahrer frontal auf das Auto und verletzte sich schwer. Die anderen beiden Motorradfahrer konnten ebenfalls ausweichen, einer von ihnen stürzte jedoch und verletzte sich leicht.

Ein weiterer Motorradfahrer wurde ebenfalls im Harz bei einem Überholmanöver von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der 52-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag versucht, einen Pkw zu überholen, der dabei war, links abzubiegen und wurde dabei von diesem erfasst.

Der vierte Unfall ereignete sich nahe Wernigerode. Dort kam ein Motorradfahrer Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 69-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. dpa