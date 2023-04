Messe zur Berufsfindung in Magdeburg

Teilen

In einer Lehrwerkstatt bohrt ein Auszubildender im Rahmen seiner Ausbildung ein Gewinde. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rund 60 regionale Unternehmen präsentieren sich am Freitag auf einer Messe für Ausbildungssuchende in Magdeburg. Interessierte können sich über verschiedene Berufe wie Mechaniker oder auch Drogist informieren, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich bieten die IHK und die Agentur für Arbeit Ausbildungs- und Berufsberatung vor Ort an.