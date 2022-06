Mindestlohn-Plus greift stark: Hoffen auf Neuansiedlungen

Teilen

Der Landtag von Sachsen-Anhalt bei einer Plenarsitzung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Der Niedriglohn-Sektor ist in Sachsen-Anhalt ausgeprägt. Nötig sind mehr besser bezahlte Jobs und mehr Fachkräfte. Hoffnungen liegen auf Neuansiedlungen wie der des Chipherstellers Intel in Magdeburg. Der Landtag hat darüber diskutiert.

Magdeburg - Die geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde hat in Sachsen-Anhalt aus Sicht der SPD besonders große Auswirkungen. 215.000 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter - davon 157.000 Vollzeitbeschäftigte - profitierten, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Die Kaufkraft vieler Familien steige. Allerdings dürfe die hohe Inflation nicht die Steigerung des Mindestlohnes auffressen, sagte Pähle. Weitere Entlastungen der Bürger seien nötig. Bislang liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 9,82 Euro, ab dem 1. Oktober steigt er auf 12 Euro.

Pähle betonte allerdings auch: „12 Euro sind noch lange kein gutes Einkommen.“ Sie seien aber ein staatlicher Schutz vor Lohndumping. Perspektivisch müsse es mehr tarifgebundene und sichere Beschäftigung geben. Dafür seien Neuansiedlungen und Investitionen wie die des Chipherstellers Intel wichtig. Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte in einer von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) vorgetragenen Rede, dass nun der Fokus auf die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften gerichtet werden muss. Das Land unterstütze die Unternehmen mit unterschiedlichen Programmen.

Der Linken-Abgeordnete Wulf Gallert sagte, die Erhöhung des Mindestlohnes sei hierzulande nur deshalb so stark zu spüren, weil Sachsen-Anhalt ein „gotterbärmliches Mindestlohnland“ sei. Es sei dringend nötig, das untere Lohnsegment anzuheben. Problematisch sei auch, dass über die Hälfte der Arbeitnehmer ohne tariflichen Schutz seien. Mit Blick auf die Ansiedlung von Intel in Magdeburg befürchtet Gallert eine Gentrifizierung,

Ulrich Thomas von der CDU sagte, ihm mache Sorge, dass sich der Staat einmischt in die Lohnfindung. Die Union lege großen Wert auf die gute Ausbildung und Abschlüsse, damit dem Arbeitsmarkt Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die allgemeine Fachkräftesituation sei angespannt und besorgniserregend.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack plädierte für Optimismus und sagte, Sachsen-Anhalt könne mit „breitem Kreuz in die Zukunft schauen“. Notwendig seien schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. dpa