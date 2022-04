Ministerin: Schulalltag für geflüchtete Kinder wichtig

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will weiterhin geflüchteten ukrainischen Kindern zügig einen Zugang zur schulischen Bildung schaffen. „Für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen ist es enorm wichtig, schnellstmöglich wieder in einen geregelten Schulalltag zu kommen, in dem sie sich willkommen und wohl fühlen“, sagte Feußner am Freitag bei einem Besuch des Herder-Gymnasiums in Merseburg.

Merseburg - Hier werden auch ukrainische Kinder in Regelklassen betreut.

„Bis in Kürze die ersten Ankunftsklassen mit der Arbeit beginnen, werden bereits sehr erfolgreich ukrainische Kinder und Jugendliche in Regelklassen in Sachsen-Anhalt aufgenommen“, berichtete Feußner. Das Land plant für ukrainische Kinder und Jugendliche die Einrichtung sogenannter Ankunftsklassen. Dort sollen explizit Geflüchtete unterrichtet werden. Auch Sprachlehrkräfte sollen eingestellt werden, wie Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) jüngst ankündigte. dpa