Ministerin verteidigt Beschulungskurs ukrainischer Kinder

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Die AfD-Fraktion ist im Landtag mit dem Vorhaben gescheitert, dass ukrainische Schüler in Sachsen-Anhalt längerfristig in „Sonderklassen“ unterrichtet werden. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag im Parlament abgelehnt. „Niemand von uns kann voraussagen, wann dieser Krieg enden wird“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Deshalb sei es richtig, eine sensible Integration in den Regelschulbetrieb zu ermöglichen.

Magdeburg - Feußner verteidigte ihren Kurs mit Ankunftsklassen. Dort sollen ukrainische Kinder und Jugendliche Sprachbarrieren abbauen und psychosoziale Unterstützung erhalten. Die Ankunftsklassen sollen als Übergang zur regulären Beschulung dienen. Diese seien ein flexibles und bedarfsgerechtes Einstiegsangebot, sagte sie. Eltern könnten mit ihren Kindern frei entscheiden, ob eine Ankunftsklasse oder eine Regelklasse besucht werden soll.

Die AfD übte Kritik an diesem Modell. Der bildungspolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider forderte, dass der Unterricht in Sonderklassen nach ukrainischem Lehrplan erfolgen müsse und Deutsch ergänzend gelehrt werden solle. So sollten die Kinder bestmöglich auf ihre Rückkehr in die Ukraine vorbereitet werden. Tillschneider plädierte für Sonderklassen als „Dauereinrichtung“. Ein Übergang in Regelklassen solle nur dann möglich sein, wenn die Deutschkenntnisse eine problemlose Teilnahme am Regelunterricht ermöglichen würden. Die anderen fünf Fraktionen im Parlament lehnten den Antrag ab. dpa