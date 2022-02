Ministerium: Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner

Teilen

Zur natürlichen Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sollen im Biosphärenreservat Drömling bessere Bedingungen für Fressfeinde geschaffen werden. Um den Bestand an Meisen zu fördern, habe Staatssekretär Steffen Eichner (SPD) am Mittwoch in Kämkerhorst bei Calvörde 110 Nistkästen übergeben, teilte das Umweltministerium in Magdeburg mit.

Calvörde/Magdeburg - Erste Ergebnisse des 2021 gestarteten Forschungsprojektes deuteten darauf hin, dass die Vögel die Raupen des Falters fressen und so zu einer Verringerung des Bestands beitragen, hieß es. Der Eichenprozessionsspinner hat sich den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt verstärkt ausgebreitet.

Die Brennhaare des Schädlings gelten als gesundheitsgefährdend und können beim Menschen allergische Reaktionen auslösen. Oftmals reichern sie sich im Unterholz an und bleiben dort mehrere Jahre erhalten. Um den Falter zu bekämpfen, werden häufig Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Allerdings können solche Mittel im Drömling nicht überall angewendet werden. „Insbesondere in Naturschutzgebieten sollte der Eichenprozessionsspinner nicht mit Bioziden bekämpft werden“, sagte Staatssekretär Eichner. dpa