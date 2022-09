Ministerium: Unterbringung Schutzsuchender wird schwieriger

Übersicht über den Eingangsbereich der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerberinnen und -bewerber. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Unterbringung Schutzsuchender wird in Sachsen-Anhalt sowohl für die Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende als auch für die Kommunen schwieriger. „Aktuell kann Sachsen-Anhalt die Lage noch bewältigen. Es besteht jedoch durchaus die Gefahr, dass die Kommunen länger auf Notunterkünfte angewiesen sein könnten. Die Kommunen berichten, dass sie kaum noch kurzfristig Wohnraum beschaffen können“, teilte das Innenministerium in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Magdeburg - Nur mit großem Engagement aller Beteiligten sei die Lage zu bewältigen.

Das Ministerium erklärte: „Die Untätigkeit des Bundes ist dabei nicht hilfreich, da keine Entlastung im Hinblick auf ausreisepflichtige Ausländer absehbar ist.“ Eine Rückführungsoffensive habe der Bund vor Monaten angekündigt, die Ergebnisse blieben aus. „Zudem fehlt es an einer auskömmlichen Beteiligung des Bundes an den Unterbringungskosten“, hieß es.

In der Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende (Zast) seien in diesem Jahr schon mehr als 2500 neue Asylsuchende registriert worden. Damit ist laut dem Innenministerium zu erwarten, dass die Gesamtzahl der Zugänge aus den Jahren 2020 (2265) und 2021 (2995) in diesem Jahr überschritten wird. Die Planung etwa für eine längerfristige Anmietung neuer Unterkünfte werde erschwert, weil verlässliche Zugangsprognosen seitens des Bundes fehlten.

Sachsen-Anhalt hatte sich schon kurz nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine entschieden, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchenden (Zast) unterzubringen. Sie werden direkt auf die Kommunen verteilt. Das Land hält Kapazitäten für eine kurzfristige Zwischenunterbringung vor. Mitte August dieses Jahres waren rund fünf Prozent der angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Notunterkünften untergebracht. Im Anschluss an diese kurzfristige Lösung sollen sie eigenen Wohnraum erhalten. dpa