Ministerpräsident Haseloff erhält Mittelstandspreis

Teilen

Reiner Haseloff (r), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, kommt in den Festsaal der Staatskanzlei. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff am Montagabend in Berlin mit dem Deutschen Mittelstandspreis 2022 ausgezeichnet. Der CDU-Politiker wurde für seine Verdienste um die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt und seinen Einsatz für die Anliegen der ostdeutschen Länder geehrt.

Magdeburg - „Reiner Haseloff ist einer der erfolgreichsten Ministerpräsidenten Deutschlands. Er scheut sich nicht, auch bei kritischen Themen Klartext zu reden und standhaft bei seinen Überzeugungen zu bleiben“, erklärte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann (CDU) vor der Veranstaltung. Die MIT ist eine Vereinigung von CDU und CSU und nach eigener Aussage der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland.

Die Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich Verdienste um die Bewahrung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft erworben haben. Die Laudatio auf Haseloff hielt der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger. Dieser lobte Haseloff laut Redemanuskript dafür, dass er erfolgreich dafür gearbeitet habe, dass Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt erhalten und neue geschaffen worden sind.

Darüber hinaus sei Haseloff ein „unabhängiger, intelligenter Kopf und eine sympathische Persönlichkeit“. Oettinger: „Gerne erinnere ich mich auch an Begegnungen jenseits der Politik, wo er fröhlich und völlig uneitel ist.“ dpa