Mit Speeddating: Geflüchtete und Unternehmen kommen zusammen

Mit einer unkomplizierten Aktion will die Agentur für Arbeit in Bernburg ukrainische Geflüchtete in den Arbeitsmarkt bringen. Wie viele zum „Speeddating“ kommen, ist jedoch noch nicht absehbar.

Bernburg - In kurzen Zeitslots sollen am Samstag in Bernburg ukrainische Flüchtlinge mit potenziellen Arbeitgeber in Kontakt treten. Mehr als 460 ukrainische Flüchtlinge seien zu dem Speeddating im Rathaus eingeladen worden, teilte eine Sprecherin der Agentur für Arbeit Bernburg mit. „Viele von ihnen möchten am liebsten sofort anfangen zu arbeiten.“ Wie viele kommen, sei aber unklar.

Etwa 16 Arbeitgeber hätten sich angemeldet, so die Sprecherin. Die Arbeitsangebote reichten vom Schnellrestaurant, Zeitarbeit und Campingplatzbetreibern bis hin zu einem Unternehmen der Lebensmittelindustrie sowie einem Hersteller von Karosserien und Aufbauten. Die Veranstaltung soll zwischen 10 und 13 Uhr im Rathaus stattfinden. Ukrainische Muttersprachler oder Dolmetscher werden laut der Sprecherin bei der Verständigung helfen.

Mit einer solchen Aktion ist Bernburg Vorreiter in Sachsen-Anhalt, wie eine Sprecherin der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt und Thüringen sagte. Man begrüße solche Aktionen und rechne damit, dass künftig auch andere Arbeitsagenturen nachziehen dürften. dpa