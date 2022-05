Mitteldeutschen BC: Kostja Mushidi verlängert um ein Jahr

Teilen

Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC kann ein weiteres Jahr auf die Dienste von Kostja Mushidi bauen. Nachdem der viertbeste deutsche Korbschütze der für die Weißenfelser beendeten Bundesliga-Saison bereits eine mündliche Zusage gegeben hatte, traf nach Vereinsangaben vom Samstag am späten Freitagabend der unterschriebene Einjahresvertrag ein.

Weißenfels - Durchschnittlich 11,6 Punkte pro Partie erzielte der 23 Jahre alte Power Guard in der Saison 2021/22 - nur die Nationalspieler Christian Sengfelder (16,3/Bamberg), David Krämer (14,3) und Robin Amaize (13,7/beide Braunschweig) waren noch besser. Beim Heimsieg Anfang März gegen Bayreuth stellte Kostja Mushidi mit 23 Punkten einen Karrierebestwert im deutschen Oberhaus auf, in dem er für die Wölfe und zuvor für Braunschweig bislang insgesamt 36 Spiele absolvierte.

Der in Brüssel-Ukkel geborene und in Düsseldorf aufgewachsene Mushidi war Ende November 2021 nach Weißenfels gekommen. Zwischen seiner Zeit in Braunschweig (2019, 2020) und beim MBC war er im 3×3-Basketball erfolgreich. Mit der Mannschaft „Der Stamm“ aus Aachen wurde er deutscher Meister 2021. In diesem Sommer möchte er mit dem Team den Titel in der olympischen Disziplin erfolgreich verteidigen. dpa