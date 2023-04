Mittelfeldspieler Göbel fehlt beim FSV Zwickau

Patrick Göbel in Aktion. © Robert Michael/dpa

Patrick Göbel wird dem Fußball-Drittligisten FSV Zwickau im Abstiegskampf fehlen. Der Mittelfeldspieler musste sich am Freitag nach einer Handverletzung einem operativen Eingriff unterziehen und verpasst das Spiel der Westsachsen an diesem Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) beim VfL Osnabrück. Das teilte der FSV am Freitag per Twitter mit.