Mittelstand in Sachsen-Anhalt mit gutem ersten Halbjahr 2022

Trotz der Nachwirkungen der Corona-Beschränkungen und des Kriegs in der Ukraine geht es den mittelständischen Betrieben in Sachsen-Anhalt überwiegend gut. Im ersten Halbjahr 2022 schätzten zwei Drittel der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ oder „sehr gut“ ein, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hervorgeht.

Halle - Trotz der Inflation seien die Auftragsbücher gut gefüllt.

Die Nachfrage beispielsweise im Baugewerbe und im Bereich des privaten Konsums seien Treiber für die positive Entwicklung, sagte Axel Lindner, stellvertretender Leiter der Abteilung Makroökonomik am IWH. Dabei drückten die steigenden Material- und Energiepreise schon auf die Bremse. Steigende Betriebskosten konnten aber laut Lindner größtenteils an die Kunden weitergegeben werden. Dafür spreche auch, dass knapp ein Drittel der befragten Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 sogar ihre Gewinne steigern konnten. dpa