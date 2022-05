Mittelstand von Bürgschaftsbank gestützt

Teilen

Mittelstandsfirmen sowie Existenzgründer kommen oft schwer an Kredite. Vielen Betrieben in Sachsen-Anhalt hat die Bürgschaftsbank im vergangenen Jahr unter die Arme gegriffen. Für Firmennachfolger startet ein neues Programm.

Magdeburg - Kleinere und mittlere Unternehmen in Sachsen-Anhalt sind auch im zweiten Corona-Jahr kräftig durch die Bürgschaftsbank gestützt worden. 2021 übernahm sie Bürgschaften und Garantien für 117 Unternehmen und sicherte ihnen so den Zugang zu Krediten und Beteiligungskapital von insgesamt rund 51,5 Millionen Euro, wie die Bürgschaftsbank am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Dieses Volumen liege um zehn Prozent über dem Vorjahreswert und habe der Bank das beste Neugeschäft der vergangenen fünf Jahre gebracht, hieß es. Mit den Risikoübernahmen seien im vergangenen Jahr über 3400 Arbeitsplätze im Land gerettet oder neu geschaffen worden.

Über das Programm für Express-Bürgschaften ermöglichte die Bürgschaftsbank im Jahresverlauf die Kreditvergabe an 18 Unternehmen im Gesamtumfang von rund 4,1 Millionen Euro. Den Betrieben wurde damit zum Beispiel aus Liquiditätsengpässen geholfen, es wurden aber auch Investitionen ermöglicht. Angesichts der Corona-Krise hatte das Institut Anfang 2021 den maximal verbürgten Kreditbetrag auf 500 000 Euro verdoppelt. Auch künftig soll der Höchstsatz bei 500 000 Euro liegen.

Anfang Mai dieses Jahres startete zudem ein neues Expressprogramm für Firmennachfolger. Oft sei das Problem, dass potenzielle Käufer den Preis oder entsprechende Anteile nicht finanzieren könnten, hieß es. Den neuen Gesellschaftern können damit Bürgschaften für kleinere Unternehmens- und Anteilsverkäufe im Umfang von ebenfalls bis zu 500 000 Euro innerhalb von fünf Bankarbeitstagen zugesagt werden.

Insgesamt begleitete die Bürgschaftsbank im vergangenen Jahr 27 Neugründungen und 35 Betriebsübernahmen. Gründer und Nachfolger konnten sich damit für ihren Start den Angaben zufolge mit mehr als 26,6 Millionen Euro Kreditvolumen versorgen.

Zudem hat die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die Schwestergesellschaft der Bürgschaftsbank, im vergangenen Jahr 19 neue stille Beteiligungen an Unternehmen mit einem Gesamtumfang von gut 6,7 Millionen Euro übernommen. Neben der Industrie wurden vor allem Betriebe im Einzelhandel und im Hotel- und Gaststättensektor gestützt. Im Jahr 2020 waren es dagegen nur fünf neue Beteiligungen.

Die Bürgschaftsbank und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft sind öffentlich geförderte Selbsthilfeeinrichtungen für den Mittelstand. Sie werden von den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern, von Banken, Versicherungen und Verbänden getragen. Durch die Übernahme von Finanzierungsrisiken erleichtern sie Existenzgründungen und die Erweiterung oder Nachfolge kleiner und mittlerer Unternehmen. dpa