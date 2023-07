Mittlere Löhne steigen in Sachsen-Anhalt stärker als im Bund

„Agentur für Arbeit“ hängt über dem Eingang der Bundesagentur. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der mittlere Verdienst ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr stärker gestiegen als im Bundesdurchschnitt. Es sei zudem der stärkste Anstieg seit vier Jahren, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Halle am Freitag mit. Demnach seien die Löhne und Gehälter in Sachsen-Anhalt um 138 Euro gestiegen, bundesweit habe der Anstieg bei 130 Euro gelegen.

Halle - Dennoch liegt Sachsen-Anhalt beim mittleren Verdienst auf dem drittletzten Platz. Im Bundesdurchschnitt lag der Verdienst bei 3636 Euro, in Sachsen-Anhalt bei 2993 Euro. Spitzenreiter ist Hamburg nut 4127 Euro, auf dem letzten Platz liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 2935. „Der Anstieg der Löhne und Gehälter im vergangenen Jahr ist vorrangig auf die Tariferhöhungen in vielen Branchen zurückzuführen“, sagte Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion.

Auffällig in Sachsen-Anhalt: Die Entgelte von Frauen lagen leicht über denen der Männer. Zudem liegen Angestellte in den Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau beim mittleren Verdienst über ländlichen Gebieten. Die niedrigsten Entgelte wurden nach Angaben der Arbeitsagentur im Landkreis Wittenberg gezahlt. Laut Statistik lag der höchste Verdienst bei Medizinern mit 6684 Euro, gefolgt von Lehrern mit 5582 Euro. Die niedrigsten Entgelte habe es bei Friseuren oder Kosmetikern gegeben mit 1736 Euro.

Der von der Arbeitsagentur berechnete mittlere Verdienst ist nicht mit dem Durchschnittslohn gleichzusetzen. Das Medianentgelt beschreibt das Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt. Vorteil dieser Berechnung ist, dass dadurch große Ausreißer die Statistik nicht so leicht verfälschen. In die Statistik flossen nur die Bezüge von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten ein. dpa