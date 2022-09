Moderne Glaskunst verschönt mittelalterliche Dorfkirchen

Zur Anhaltischen Landeskirche gehören viele kleine historische Dorfkirchen, teils in entlegenen Orten. Mit einem besonderen Projekt werden 30 von ihnen zu Orten zeitgenössischer Kunst.

Zerbst - In 30 historischen Kirchen lässt die Evangelische Landeskirche Anhalts Künstler zeitgenössische Glaskunst erschaffen. Das Projekt „Lichtungen“, das die Verschönerung von Jahrhunderte alten Gotteshäusern im Bereich der kleinen Landeskirche zum Ziel hat, ist den Angaben zufolge bundesweit einzigartig. „Zwischen Harz und Fläming entsteht in mehr als 30 Kirchen ein bemerkenswertes Ensemble zeitgenössischer Glasmalerei“, beschreibt Sprecher Johannes Killyen das Vorhaben.

International anerkannte, aber auch junge Künstlerinnen und Künstler - unter anderem von der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle - haben sich zusammengefunden, „um große Kunst in kleinen Kirchen an entlegenen Orten zu wagen“, so der Sprecher.

An diesem Sonntag (4.9./14.00 Uhr) werden in der romanischen Dorfkirche St. Trinitatis Eichholz bei Zerbst (Landkreis Anhalt-Bittfeld) mit einem Gottesdienst künstlerisch neu gestaltete Fenster gefeiert. Die Kunstwerke sind Teil des Projekts „Lichtungen“. Geschaffen wurden sie von Johannes Schreiter, einem der bedeutendsten deutschen Glasmaler der Gegenwart. „Ein Tag der Freude, denn wir feiern den Abschluss der Neugestaltung unserer kleinen Kirche. Erstmals öffentlich zu sehen sind dann sechs große, in sanften weißen Farbtönen gestaltete Fenster im Kirchenschiff“, sagte Pfarrer Albrecht Lindemann.

Das Gotteshaus St. Trinitatis war Ende des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt worden, die umfassende Sanierung hatte 2017 begonnen. 775 000 Euro betragen die Gesamtkosten, 150.000 Euro davon stammen aus Spenden.

Die Fenster für das „Lichtungen“-Projekt entstehen in traditionellen und experimentellen Techniken der Glasmalkunst in führenden Werkstätten der Glasmalerei. Bei der Konzeption wirken die örtlichen Kirchengemeinden mit. Getragen wird das 2012 begonnene Projekt von der Evangelischen Landeskirche Anhalts, vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie dem Förderkreis „Entschlossene Kirchen im Kirchenkreis Zerbst“. Die Gelder kommen unter anderem vom Land Sachsen-Anhalt, der Stiftung Lotto Toto GmbH und den Gemeinden. Schirmherr ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Und das Projekt geht weiter: „In Garitz nördlich von Dessau-Rosslau freut sich die Gemeinde bereits sehr auf den 27. September, wenn erstmals in der im 13. Jahrhundert erbauten Kirche neue Glasfenster zu sehen sein werden“, sagte Killyen. Die Kunstwerke hat der international renommierte britische Künstler Sir Tony Cragg geschaffen. „Die Farben nehmen Bezug auf die rote Grundfarbe des Altars. Zudem entwarf Tony Cragg einen neuen Altartisch aus rotem italienischen Marmor“, so der Sprecher.

Die Evangelische Kirche Anhalt zählt zu den kleinsten Landeskirchen in Deutschland. Insgesamt gibt es in ihrem Bereich rund 270 Gotteshäuser, 95 Prozent davon sind denkmalgeschützt. Am bekanntesten ist die romanische Stiftskirche in Gernrode im Landkreis Harz, sie gehört zu den bedeutendsten Bauwerken ottonischer Zeit. dpa